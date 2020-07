Il pugnale del faraone Tutankhamon è stato creato da un meteorite caduto dal cielo: lo rivela una ricerca

Tra le figure più misteriose ma allo stesso tempo più affascinanti della storia dell'Antico Egitto, il faraone Tutankhamon, conosciuto anche come il "faraone bambino", ha regnato sul paese del Nord Africa tra il 1332 e il 1323 A.C. ed è stato sepolto nella sua piramide fino a quando la sua tomba non è stata scoperta ed analizzata nel lontano 1922. Tra i vari ornamenti di pregevole fattura trovati all'interno della tomba del faraone storico, c'era anche un pugnale molto particolare.

La tecnica utilizzata per analizzare la lama è nota come spettroscopia di fluorescenza a raggi X, che "eccita" energicamente i vari composti all'interno dell'oggetto bersaglio. La radiazione emessa dal bersaglio varia in lunghezze d'onda a seconda di quali elementi sono presenti, il che consente ai ricercatori di identificare la sua composizione elementale senza danneggiarla in alcun modo.

Dopo aver sottoposto la lama alla propria analisi a raggi X, era chiaro che la composizione del pugnale era chiaramente quella di un meteorite di ferro. Sapendo che il pugnale doveva essere stato forgiato da un meteorite che rientrava nei regni dell'impero, i ricercatori hanno guardato indietro attraverso le documentazioni storiche registrate sugli impatti dei meteoriti nell'area geografica interessata entro un raggio di circa 2.000 chilometri.