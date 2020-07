Un bar utilizza degli orsacchiotti di peluche giganti per promuovere il distanziamento tra i tavoli

L'epidemia di Coronavirus che ha colpito tutto il mondo nel 2020, ha lasciato i segni più evidenti non solo sulle abitudini di ogni cittadino, ma anche sull'economia dei singoli paesi. Tantissime attività sono state costrette a chiudere momentaneamente per diversi mesi, subendo danni che, in alcuni casi, si sono rivelati irreversibili. C'è chi ha chiuso la propria attività e chi sta cercando di inventarsi qualsiasi cosa pur di riaprire rispettando le linee guida in merito alla sicurezza. Un bar di Parigi, ad esempio, ha trovato un simpatico escamotage per distanziare i tavolini all'esterno del locale: giganteschi orsacchiotti di peluche sono seduti tra un tavolo e l'altro, per offrire un distanziamento "alternativo".