Un'azienda crea un mini-drone che pesa solo 33 grammi, silenzioso e "tascabile"

Negli ultimi anni, i droni sono diventati oggetti sempre più di uso comune. Sebbene le origini dei velivoli senza pilota sia già piuttosto vecchia e limitata all'utilizzo militare, il progresso tecnologico recente ha reso i droni via via più piccoli e alla portata dei civili, da usare per gli scopi più vari.

Il mondo militare, tuttavia, rimane quello più legato ai droni, visto che questi apparecchi sono stati spesso impiegati in contesti bellici, per ricognizioni e non solo. Uno degli ultimi ritrovati in materia, di cui stiamo per parlarvi, sembra proprio configurarsi come l'accessorio perfetto per questo scopo. Di che si tratta? Di un nano-drone, un dispositivo volante leggerissimo, ma allo stesso tempo robusto e quasi del tutto silenzioso.