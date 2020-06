Mamma orsa e i suoi cuccioli si divertono in un parco giochi per bambini rincorrendosi su scivoli e altalene

Lo sa bene l'uomo che ad Asheville , in North Carolina, ha filmato una famiglia di orsi in un'attività che, per qualsiasi genitore con bambini, è assolutamente normale e quotidiana, specie quando arriva la bella stagione. Di che si tratta? Di un'uscita al parco giochi , con i piccoli che si divertono su scivoli e altalene. Mamma orsa e i suoi cuccioli hanno deciso di fare proprio questo, dando vita a un episodio davvero memorabile.

Gli adorabili animali, proprio come fossero dei bambini, si arrampicano dalla base dello scivolo e poi tornano giù, quasi come se facessero a gara per arrivare in cima . Insomma: non c'è dubbio che, trovando questa "attrazione" umana, gli orsetti si siano divertiti un mondo, e così è stato anche per la loro mamma, che ha potuto godersi un attimo di relax lasciando i figli impegnati a giocare e rincorrersi.

L'uomo che ha filmato la scena, proprietario del cortile in questione, ha fatto sapere che la mamma orsa è stata già vista in zona con i piccoli, due dei quali potrebbero essere stati "adottati" da un'altra famiglia. In realtà, un comportamento così simpatico non è del tutto inconsueto per gli orsi, animali dalla spiccata intelligenza, dalla personalità forte e dalla capacità di giocare e divertirsi fra loro. Senza dubbio, però, è davvero curioso osservarli in una scena del genere: del resto, anche loro, proprio come noi, avranno avuto bisogno di un meritato momento di svago!