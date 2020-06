Cina: uno spettacolare "grattacielo orizzontale" permette di osservare il panorama dal pavimento di vetro

Advertisement Quando pensiamo alla parola "grattacielo", ci vengono subito in mente immagini di città moderne, magari dalla costruzione recente, figlie di uno sviluppo "verso il cielo" che simboleggi potenza e ricchezza. Spesso è proprio così, e non è un caso che queste costruzioni che si slanciano in alto ospitino di frequente centri politici, finanziari e aziendali. Pensereste mai, tuttavia, che al mondo possa esistere anche un grattacielo... orizzontale? Se la risposta è no, forse è giunto il momento di ricredervi, perché l'edificio che stiamo per presentarvi è soprannominato proprio così, ed è un incredibile esempio di architettura contemporanea.

Si chiama "The Crystal" e, come si intuisce dal nome, è una struttura realizzata interamente in vetro, con caratteristiche e posizionamento davvero particolari. Si tratta infatti di una sorta di "ponte" che si estende per 350 metri e collega le parti superiori di quattro grattacieli nella città cinese di Chongqing, proprio fra gli edifici che compongono il complesso Raffles City.

Una vera passerella aerea, a 250 metri dal suolo, dalla quale poter osservare ciò che sta sotto e intorno in una prospettiva a 360 gradi, anche dal pavimento, grazie alla struttura in vetro. Non è difficile intuire perché sia stato definito "grattacielo orizzontale": basta guardare il Crystal per accorgersi che somiglia proprio a un lungo edificio vetrato messo di traverso tra gli altri, a collegarli.

Da quando ha aperto, The Crystal è stata la prima nuova grande attrazione che in Cina è stata presentata al pubblico dopo il periodo di stop dovuto al lockdown per Covid-19. Gli ingressi dei turisti, in questo senso, sono stati regolamentati e suddivisi in orari, e l'affluenza è stata davvero cospicua. Del resto, questo scenografico "ponte" fra grattacieli non è un semplice luogo dove osservare il panorama.

All'interno dell'Exploration Deck, infatti, si trovano zone espositive multidimensionali, un ascensore ispirato allo spazio, ristoranti, club, bar, una piscina e persino una lussureggiante zona verde. Il tutto sospesi letteralmente in aria, sopra la città di Chongqing, che si stima essere una delle metropoli più popolate del mondo.

Insomma: The Crystal è davvero un luogo incredibile, mozzafiato e praticamente unico nel suo genere. Chissà se anche in altre città vedremo spuntare altri arditi "grattacieli orizzontali" come questo: nel frattempo, basta guardare le immagini per provare un pizzico di vertigine ma anche una gran voglia di essere lì!