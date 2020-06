10 foto d'epoca testimoniano alcuni dei momenti più salienti della nostra storia

Con l'avvento della fotografia è stato possibile documentare la maggior parte degli eventi storici avvenuti a partire dalla metà dell'800 fino ai giorni nostri. In generale, il panorama degli archivi fotostorici di tutto il mondo appare piuttosto articolato e splendide foto che testimoniano momenti storicamente o culturalmente importanti per un Paese, non mancano di certo. Le foto storiche, poi, esercitano un naturale fascino soprattutto su chi ha una particolare predisposizione ai dettagli: immaginare, attraverso le foto d'epoca, di rivivere quei momenti o di cercare di comprendere cosa si celava dietro quella posa - un'esperienza emozionante che sperimentiamo ogni volta che guardiamo un vecchio album fotografico.

Ognuna delle seguenti foto d'epoca testimonia un momento storico particolare che ha segnato generazioni passate e, in qualche modo, continua ad influenzare anche noi.