Fossa delle Marianne: trovata una busta di plastica nel punto più profondo e remoto della Terra

La fossa delle Marianne è la più grande e profonda depressione oceanica conosciuta al mondo, situata al largo dell'Oceano Pacifico tra Giappone, Filippine e Nuova Guinea. Il suo punto più profondo viene chiamato Abisso Challenger e si trova ad una profondità di oltre 10.898 m . Proprio qui, il miliardario Victor Vescovo ha condotto un'immersione da record con il suo sommergibile in lega di titanio, testimoniando in superficie una deludente scoperta: la plastica e i rifiuti dell'uomo sono arrivati anche nel punto profondo della fossa delle Marianne.

A bordo del suo sommergibile DSV Limiting Factor, Vescovo ha filmato di tutto durante l'immersione, tra cui purtroppo anche una busta di plastica e dei sacchetti alimentari di dolciumi. Una vera delusione che conferma ciò che sapevamo e avevamo sempre temuto: anche l'angolo più remoto della Terra è stato ormai inquinato dall'azione sconsiderata dell'uomo. La notizia non è del tutto nuova al mondo scientifico, in quanto già nel 2017, un team di ricerca facente parte del programma "Sky Ocean Rescue" aveva individuato residui di fibre di plastica in alcuni crostacei prelevati da quella stessa zona.