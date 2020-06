Un gruppo di lontre vengono riprese durante un'involontaria sessione di nuoto sincronizzato

Le lontre sono animali curiosi, dall'aspetto tipicamente buffo, e che si cibano prevalentemente di pesce. Esistono diverse specie di lontra, suddivisi in 6 generi diversi che popolano, bene o male, tutto il mondo. La lontra marina abita principalmente la costa pacifica dell'America settentrionale; si nutrono prevalentemente di crostacei ed invertebrati. Solitamente usano le rocce come dei veri e propri "strumenti" per aiutarsi a divorare le loro prede. Sono lunghe da 1 m a 2 m e pesano circa 30 kg. Purtroppo, la sua presenza sul territorio è stata messa a dura prova dalla caccia, ma ora è stata dichiarata una specie protetta.