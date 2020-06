Un ragazzo ha scoperto per caso un nido con 11 uova di dinosauro mentre giocava vicino a un fiume

Proprio così: il giovane Zhang , appassionato di scienza, è "inciampato" in quella che per lui è di sicuro la scoperta di una vita. Di cosa stiamo parlando? Di una "strana pietra" che si è rivelata essere un uovo di dinosauro fossilizzato , appartenente a un vero e proprio nido preistorico.

Tutto è cominciato quando il giovane Zhang stava giocando su un terrapieno vicino al fiume Dong. Sua mamma era poco lontano e il ragazzino stava scavando nel terreno alla ricerca di qualcosa che potesse rompere le noci. Nessuno gli aveva detto, però, che il suo gioco si sarebbe presto trasformato in una scoperta archeologica di grande portata.

La sua prima impressione, secondo quanto riportato dal ragazzo, è stata quella di aver trovato un pezzo di cemento. È bastato poco, tuttavia, per capire che così non era. L'intervento degli esperti, a quel punto, ha confermato che si trattava di un fossile di uovo. Immediatamente sono scattate le ricerche e gli approfondimenti in zona, e durante gli scavi sono venute alla luce altre 10 uova identiche a quella scoperta da Zhang. Ormai era chiaro: si trattava di un antichissimo nido, presente in zona fin da poco prima dell'estinzione di massa dei dinosauri.