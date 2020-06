12.000 leoni allevati in cattività per essere uccisi dai turisti: le rivelazioni shock di un'indagine

Una tristissima realtà che riguarda ancora una volta animali selvatici in pericolo, maltrattati, cacciati e uccisi dall'uomo soltanto per il gusto di compiere gesti di macabra soddisfazione. È quella descritta da Lord Ashcroft, uomo d'affari, politico e filantropo britannico, attivo nella difesa dei diritti degli animali, al termine di un'indagine personale condotta su un terribile business che si svolge in Sudafrica ai danni di decine di migliaia di leoni.

Proprio così: i grandi felini, considerati i "re della Savana", sarebbero al centro di una vera e propria "industria" di allevamento in cattività, che ha come unico scopo quello di farli crescere ed essere uccisi da turisti, che sborsano cospicue somme di denaro per esporli come trofei o, peggio ancora, per il commercio delle loro ossa. Le rivelazioni che Ashcroft ha condiviso col mondo sono semplicemente terribili e la dicono lunga sulla crudeltà che l'uomo, a dispetto di tutto, continua a esercitare sulla natura e sulle creature che la popolano.