15 foto di disavventure e situazioni strane che ci hanno fatto rimanere col fiato sospeso

A volte ci succedono cose così incredibili, o assistiamo a scene talmente singolari, che ci chiediamo se ci troviamo nella vita reale oppure in un brutto sogno. Pensateci un momento: chi non ha mai vissuto episodi o visto scene che suscitano domande simili?

Casualità, motivazioni particolari, destino beffardo, semplice sfortuna: i motivi possono essere davvero tanti, ma la realtà è che la vita, di tanto in tanto, sembra quasi essere un film. Di che genere? Giudicatelo in base alle cose che accadono, e che sono accadute ai protagonisti delle 15 foto che abbiamo raccolto di seguito e che stiamo per mostrarvi. Attimi strazianti, colmi di suspense o che fanno piangere il cuore, disavventure tra il grottesco e il deprimente, personaggi in atteggiamenti strani: foto del genere fanno veramente pensare che il mondo è in grado di stupirci in ogni secondo che viviamo!