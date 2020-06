I Pirati della stella alpina: la storia dei gruppi anti-nazisti di giovani tedeschi che si opponevano a Hitler

Per quanto rischioso, durante il periodo storico che vide la Germania sotto il controllo nazista non tutti i tedeschi si trovarono d'accordo con le linee guida del suddetto partito di estrema destra e del suo Führer. Gli Edelweisspiraten, ovvero i Pirati della stella alpina, erano alcuni gruppi di giovani anti-nazisti che, alla fine degli anni '30, si opponevano fermamente all'organizzazione nazista dello Stato e, in particolare, non trovavano alcun punto di contatto con la Gioventù hitleriana. Quest'ultima era uno degli strumenti preferiti del Führer, il quale era convinto che la sua missione fosse quella di indottrinare le generazioni future per plasmare cittadini impavidi, crudeli e "forti"; nessun giovane poteva sfuggire all'arruolamento nella Hitler-Jugend, dove si veniva incoraggiati a praticare sport e a partecipare ad attività artistiche approvate dal partito nazista. Eppure, un piccolo ma sovversivo gruppo di adolescenti riuscì, in quegli anni, a rompere tutti i legami con i gruppi approvati dallo Stato nazista, divenendo simbolo di ribellione contro il regime.