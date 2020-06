Una donna prepara 90 olive all'ascolana per rimanere sveglia durante un'operazione al cervello

Al contrario: mentre neurochirurghi, infermieri, una psicologa, tecnici e neuroanestesisti la operavano e la monitoravano, è riuscita a confezionare circa 90 olive ascolane in meno di un'ora. Forse si tratta di un vero record, ma di sicuro è l'ultimo di una serie di interventi eseguiti in questa maniera, impiegata per monitorare al meglio il paziente nei momenti delicatissimi in cui si interviene sul cervello, onde evitare possibili danni e ripercussioni. Non è un caso che ai pazienti sottoposti a operazioni in modalità "awake", venga permesso di svolgere azioni che per loro sono familiari: nel caso della 60enne una di esse era proprio la preparazione delle olive farcite, ma c'è anche chi ha suonato uno strumento o guardato video.

Come hanno spiegato i medici, dipende tutto dall'area cerebrale sottoposta all'intervento che, per la donna, era quella riservata al controllo di linguaggio e movimenti complessi. Una tecnica davvero curiosa e sorprendente, che ci auguriamo possa contribuire al benessere di tanti altri pazienti.