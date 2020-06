Un drone cattura la più grande colonia di tartarughe verdi: 64.000 esemplari verso l'isola per deporre le uova

I ricercatori hanno sperimentato un modo nuovo per contare le tartarughe che raggiungono l'isola: utilizzando un drone si sono resi conto del massiccio numero di tartarughe in mare, che li ha lasciati letteralmente a bocca aperta.

Le coste dell' Australia sono la meta di migliaia di tartarughe verdi, che ogni hanno depositano qui le uova poco prima che si schiudano. In particolare le tartarughe raggiungono l'Isola Raine , un'isolotto infoltito dalla vegetazione nei pressi della Grande Barriera Corallina , nello stato del Queensland.

immagine: QLD Government

immagine: QLD Government

Prima dell'introduzione del drone, i ricercatori usavano un metodo molto pratico per contare le tartarughe: ogni anno dipingevano un tratto bianco sul guscio delle tartarughe – una vernice del tutto atossica per questi animali – e l'anno successivo, a bordo di una barca, contavano quelle che avevano il segno e quelle che non lo avevano.

Ma come ha affermato Andrew Dustan, uno dei ricercatori, il metodo era molto impreciso: "Gli occhi venivano attratti molto più da una tartaruga con una striscia bianca brillante che da una tartaruga non verniciata, con conseguenti conteggi distorti e precisione molto ridotta".