Questa ragazza si è specializzata nel creare tatuaggi che ingannano la vista con uno psichedelico effetto "mosso"

A volte, al mestiere del tatuatore ci si arriva per strade secondarie: l'artista messicana Yatzil Elizalde ha iniziato come illustratrice, dedicandosi sia a quella tradizionale che ai murales e al mondo dell'illustrazione digitale. A un certo punto, però, ha capito che il mezzo giusto per veicolare la sua arte non era tanto una tela o un foglio digitale, bensì la pelle: inchiostrare braccia e gambe è diventato, così, il suo mestiere principale. Dopo essersi immersa nel mondo dei tatuaggi, Yatzil ha iniziato a sviluppare un proprio stile riconoscibile, pur continuando a sperimentare.