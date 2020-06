16 attori che hanno radicalmente trasformato il loro aspetto per interpretare alcuni personaggi

Il mestiere dell'attore è considerato da molti uno dei lavori più belli e gratificanti del mondo. Ciò non significa che non sia un mestiere "pesante" e che non comporti rischi: spesso, gli attori passano mesi a preparare le loro scene e prima di ogni ripresa spendono molte ore al trucco e con il reparto dei costumi. Se da una parte sono persone avvantaggiate, che grazie alla finzione scenica possono vestire i panni di chiunque, dall'altra gli attori devono prestarsi a moltissimi cambiamenti e travestimenti. Oltre alla loro bravura, non possiamo non elogiare lo splendido lavoro degli altri reparti: il trucco e i costumi sono sempre essenziali per la buona riuscita di un film.

Guardate le incredibili trasformazione a cui si sono sottoposti questi attori nel corso della loro carriera: li avreste mai riconosciuti?