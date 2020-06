Le lucciole rischiano di "spegnersi" per sempre a causa dell'inquinamento luminoso: la scienza conferma

Progresso tecnologico, attività umane sempre più "invadenti", mutamenti ambientali e climatici : spesso ci troviamo a elencare questi fenomeni come i fattori principali che provocano la scomparsa di animali dalla natura. Tra le tante creature che, lentamente ma inesorabilmente, diminuiscono di numero, ci sono anche le lucciole . Insetti luminosi e pieni di fascino che forse non tutti hanno avuto la fortuna di vedere dal vivo, specie in tempi recenti. E questa eventualità potrebbe diventare sempre più rara, fino a scomparire del tutto, proprio a causa dell'intervento dell'uomo in natura.

Genitori e nonni, di sicuro, ricorderanno bene - specie se hanno vissuto in zone di campagna - le spettacolari lucine che, al crepuscolo, si accendevano in mezzo ai prati. Oggi, purtroppo, questa scena rischia di diventare sempre più difficile da osservare. La colpa, ancora una volta, è da rintracciare nelle nostre attività, che, come spesso accade, compromettono inesorabilmente ambienti, habitat e animali che li popolano.

Le lucciole stanno pian piano scomparendo, e la loro bioluminescenza - caratteristica grazie a cui questi coleotteri riescono a produrre una luce intermittente nell'addome - potrebbe presto diventare soltanto un fenomeno descritto sui testi scientifici. Gli studi specifici condotti sulle lucciole e sul loro stato di conservazione sono concordi sul drastico calo che questi insetti hanno subito negli ultimi anni, e che continueranno a subire nei prossimi.

Le cause? Prima di tutto, l'inquinamento luminoso. Se gli ambienti diventano gradualmente più illuminati - magari per la costruzione di nuove opere di urbanizzazione, strade o abitazioni - le lucciole tendono a perdere l'orientamento, e dunque a non poter comunicare. La luce che emettono, per loro, è fondamentale, in quanto serve a stabilire contatti tra maschi e femmine e, dunque, riprodursi. Se i contesti dove vivono diventano sempre più luminosi, le lucciole non riusciranno a vedersi.