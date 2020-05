Una rarissima tarantola dal colore blu metallico: anche chi non ama i ragni non potrà che trovarla affascinante

Difficile avvicinarsi con tranquillità e sicurezza ad un ragno e non provare un istintivo senso di disgusto e repulsione: la maggior parte degli esseri umani prova un misto di terrore e paura alla sola vista dei membri della famiglia degli aracnidi; eppure c'è chi per passione o per studio li analizza e li fotografa di conseguenza in maniera molto, molto ravvicinata. Sapevate ad esempio che esistono in Natura delle tarantole dal colore blu acceso molto rare?