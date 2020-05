Gli alveari di alcune particolari api hanno un'insolita forma a spirale che la scienza non è ancora riuscita a spiegare

Di oltre 20.000 specie diverse di api, ce ne sono alcune senza pungiglione che vengono chiamate Tetragonula carbonaria e che fanno parte di quelle pochissime specie (circa 500) a non avere aculei. Il fatto che queste api siano "disarmate" non le rende delle sprovvedute: ogni qual volta un insetto indesiderato si intrufola nel loro alveare, viene ricoperto completamente da un fiume di cera, fango e resina, che lo imprigiona inesorabilmente senza lasciargli alcuna via di fuga. Non c'è da scherzare, dunque, con questo tipo di api, le quali difendono il loro nido con tutte le loro forze. Quello che stupisce è anche il modo in cui strutturano il proprio alveare: le Tetragonula carbonaria costruiscono decine di livelli uno sopra l'altro , modellando il nido in modo che abbia una forma a spirale.

Nell'immagine che vi proponiamo, che è stata postata su Reddit, possiamo osservare la composizione di un singolo livello; come ha spiegato l'entomologo Tim Heard, autore della foto e ricercatore per il The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) in Australia, ogni alveare è composto da 10-20 livelli, ognuno dei quali costituisce un cerchio della spirale. In ogni cella si sviluppano tutti gli stadi dell'evoluzione dell'ape, fin quando non raggiunge la sua forma naturale in un arco di circa 50 giorni.