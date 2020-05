20 foto divertenti di cani a cui i padroni hanno "rovinato" la vita adottando un cucciolo

Chi si ritrova a ricoprire il ruolo di fratello o sorella maggiore, si ricorderà di aver vissuto un periodo di tempo di assoluta pace e tranquillità antecedente all'arrivo del "nuovo inquilino". Anche se da piccoli chiediamo continuamente alla mamma di regalarci una sorellina o un fratellino, nel momento in cui, al nono mese, piomba in casa un neonato in fasce a cui danno molte più attenzioni di noi, poi ci pentiamo amaramente di quel desiderio. Ovviamente, nonostante i bisticci e le gelosie che insorgono tra fratelli e sorelle, ci si vuole sempre un mondo di bene!

Anche nel mondo animale sembrano non esserci grosse differenze quando si parla di fratellini: guardate queste foto per capire come si sentono i cani più "anziani" all'arrivo di un giovane esemplare in casa! Da alcune espressioni si evince tutta la pesantezza della vita e una sola domanda diretta verso i loro padroni: "Perché mi hai rovinato la vita?!"