Coronavirus: un ristorante costruisce delle piccole serre per ospitare i clienti rispettando il distanziamento sociale

In un tempo in cui la pandemia globale da Coronavirus sta cambiando per sempre la modalità in cui usciremo di casa per il tempo libero, i ristoranti e i locali di tutto il mondo si stanno riattrezzando per cambiare la logistica dei propri tavoli. La parola d'ordine sarà distanziamento sociale e misure di sicurezza senza incappare in possibilità di assembramenti. Anziché usare divisori e lastre di plexiglass, un ristorane vegano di Amsterdam si sta attrezzando per ospitare i nuovi clienti in piccole serre.