7 splendide foto mostrano il misterioso fenomeno per cui le chiome degli alberi tendono a non toccarsi

Immaginiamo di essere nel bel mezzo di un bosco o di una foresta, tra decine di alberi posizionati uno accanto all'altro ― alzando lo sguardo al cielo potremmo essere colpiti da uno strano e affascinante fenomeno che coinvolge le chiome degli arbusti. Nessuna delle diverse chiome sembra avere l'intenzione di sfiorare quella del suo vicino: il risultato si mostra in tutto il suo splendore in un particolare effetto visivo chiamato in inglese crown shyness, ovvero "la timidezza della corona".