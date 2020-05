Questi uccellini "avvertono" i rinoceronti della presenza dei bracconieri: un'amicizia che può salvare una specie

Non è raro che, in natura, animali di diverse specie collaborino tra loro per aumentare le proprie probabilità di sopravvivenza. L'esempio delle api che succhiano il nettare dai fiori andando ad impollinarne altri, dimostra che questa simbiosi non si limita esclusivamente al mondo animale, ma comprende anche interazioni con il mondo vegetale. Un altro simpatico esempio che testimonia una collaborazione particolare ma del tutto vincente, è quella che vede come protagonisti i rinoceronti e le bùfaghe, degli uccellini diurni che vivono la maggior parte del tempo sul dorso dei grandi erbivori africani. Anche se non ne siamo sicuri al 100%, questo tipo di uccelli potrebbe in qualche modo "avvertire" i rinoceronti su una ben più spiacevole presenza ― quella dei bracconieri.