Un fotografo immortala la fauna selvatica delle foreste finlandesi: le sue foto racchiudono un mondo magico

Quando si è appassionati di fotografia naturalistica, abitare in un luogo con una fauna ricca e paesaggi mozzafiato potrebbe essere un vantaggio. I Paesi nordici, in questo, vincono a mani basse in Europa e questo ragazzo lo sa molto bene. Si chiama Ossi Saarinen, ha 23 anni ed è un fotografo finlandese molto talentuoso. Grazie alla sua passione e al suo talento, Ossi è riuscito a guadagnarsi molta notorietà sui social e non c'è da stupirsene: le sue foto ritraggono da molto vicino splendidi esemplari di volpi, uccellini, procioni, cervi e tantissimi altri animali che la maggior parte di noi ha visto giusto in tv, in qualche documentario. Le foreste finlandesi, come potete vedere, offrono allo spettatore un mondo magico e incantato in cui perdersi: la natura!