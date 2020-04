Coronavirus: 16 foto bizzarre di persone che non hanno ancora capito bene cosa significa proteggersi

Da quando l'emergenza Coronavirus è iniziata, il virus ha "invaso" le cronache, e dovremo abituarci a cambiare molte delle nostre abitudini quotidiane, almeno finché la crisi non sarà rientrata. Distanziamento sociale e dispositivi di protezione da indossare sono tra le cose che, in ogni parte del mondo, vengono costantemente ricordate a tutti affinché si limitino le possibilità di contagio.

Molte persone, tuttavia, non riescono ancora a comprenderne l'effettivo significato, e si comportano in modi che definire assurdi sarebbe riduttivo. Mascherine indossate male, stravaganti modi per proteggersi nei luoghi pubblici, idee più o meno "brillanti" per disinfettare oggetti, prodotti col nome "corona" evitati accuratamente, immancabili indiscipline nel continuare a riunirsi: qui abbiamo voluto raccogliere alcune fra le scene più ironiche e meno furbe del periodo che stiamo vivendo.