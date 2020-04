Un pitbull fa amicizia con una gatta incinta e le "cede" la sua cuccia per farla partorire in sicurezza

Juan Flores, il proprietario messicano di questo tenero pitbull di nome Hades, non riusciva credere al fatto che il suo cane, di una razza che solitamente è vista come spesso aggressiva e diffidente, sia diventato amico per a pelle di una gattina indifesa, che proprio grazie all'attenzione e alle cure del cagnolone, è riuscita a dare alla luce due micetti in tutta sicurezza sotto gli occhi sgomenti dell'uomo. Una storia che ci dimostra che spesso i pregiudizi, anche nel mondo animale, non esistono.