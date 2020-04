17 fotografie "prima e dopo" che ritraggono lo scorrere del tempo in alcuni dei luoghi più famosi al mondo

Siete appassionati di fotografie "prima e dopo" un certo evento storico o naturale? Allora probabilmente vi interessate di "Ri-fotografia", una branca della fotografia che si occupa proprio di cercare materiale vecchio e nuovo che sappia mettere a confronto persone ma sopratutto luoghi che sono cambiati drasticamente con il passare del tempo e delle epoche storiche. Immagini spettacolari che, se messe per l'appunto a confronto, ci lasciano sempre a bocca spalancata e ci ricordano come il tempo è infingardo e passa per tutti, a volte in meglio, a volte...in peggio!