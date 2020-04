In assenza di gondole e turisti, una medusa gigante vaga indisturbata tra i canali di Venezia

Con l'assenza di imbarcazioni, gondole, navi nei paraggi e code di turisti, la splendida città di Venezia sta vedendo le acque dei suoi canali diventare sempre più limpide e cristalline; l'inquinamento delle acque, almeno per il momento, sembra essersi decisamente abbassato, ed è proprio per questo che molti animali di varie specie stanno lentamente ripopolando spazi che prima erano solamente giogo degli esseri umani, questi ultimi chiusi nelle loro case, in quarantena.