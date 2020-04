La Coldiretti "adotta" gli animali del circo, dando loro da mangiare in questo periodo di chiusura delle attività

L'epidemia di Coronavirus ha bloccato gran parte delle attività in Italia, soprattutto quelle considerate "non necessarie" come la vendita di alimenti e di altri beni essenziali. Tra le attività che hanno subito un brusco arresto ci sono sicuramente i circhi che, con i loro animali intrattenevano gli spettatori e che ora si ritrovano senza un'entrata, come tante altre attività. Cosa succede agli animali in questo caso? Per non lasciarli da soli, la Coldiretti, ovvero la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell'agricoltura italiana, ha deciso di aiutarli donando loro cibo a sufficienza.