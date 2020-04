Una ragazza fotografa le avventure della sua gattina e del suo adorabile amico riccio: un'amicizia insolita e speciale

I ricci sono simpatici animaletti molto noti per i loro aculei pungenti, che sfoderano in occasioni di pericolo per difendersi da eventuali predatori. Per quanto non siano degli animali domestici o, almeno, non rappresentano il prototipo di animale da compagnia che solitamente si ha voglia (e possibilità) di adottare, sembra che avere un riccio sia diventata una moda da sfoggiare su Instagram. Di sicuro Herbee e la sua proprietaria Talitha Girnus hanno trovato una piccola fortuna aprendo un account Instagram pieno zeppo di foto illuminate da filtri altrettanto accattivanti. Oltre al simpatico Herbee, il riccio apparentemente più felice del mondo, c'è anche un bellissimo esemplare di gatto Bengala di nome Audree.