Con le persone in isolamento domiciliare, un gregge di pecore "conquista" il girello di un parco giochi

Che la quarantena imposta dalle misure restrittive avesse lasciato le porte aperte al girovagare degli animali più disparati nelle strade deserte prima pullulanti di esseri umani, lo avevamo capito già da tempo; sta di fatto però, che alcuni divertentissimi quadretti catturati dalla finestra di casa devono essere necessariamente immortalati. Come è accaduto in questo parco giochi per bambini nel Raglan Farm Park, Monmouthshire, in Galles.