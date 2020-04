Una fotografa ha immortalato un tenero maialino da terapia in un campo pieno di tulipani

Forse non tutti lo sanno, ma oltre ai cani da terapia, vengono usati in moltissimi ambiti e in moltissime parti di tutto il mondo anche i maialini da terapia. Ebbene si, perché anche questi teneri suini (non da mangiare, mi raccomando!) possono svolgere in maniera veramente inaspettata il lavoro di tenerezza, compagnia e conforto a chi ne ha più bisogno al momento. E ora, un maiale da compagnia di nome Fluffy, e sì, sembra decisamente morbidissimo, ha anche un servizio fotografico dedicato a lui che sta conquistando Instagram con il suo profilo ufficiale.