Ada, la donna di 104 anni che ha battuto il Coronavirus: è fra i pazienti guariti più anziani del mondo

Se c'è una cosa che stiamo imparando da quello che accade nel mondo per la pandemia da Coronavirus è che, da un giorno all'altro, può succedere anche ciò che si riteneva più improbabile o imprevedibile . E non parliamo soltanto di aumento di contagi, numero di vittime, crisi e perdite economiche: per fortuna, in questi mesi terribili, ogni tanto arrivano anche delle notizie positive .

Durante la sua vita, Ada è passata indenne alla grande influenza del 1918, conosciuta come "Spagnola", senza contare i due conflitti mondiali. Ora, a decenni di distanza, quando le è stata diagnosticata la Covid-19 non si è persa d'animo e con coraggio ha affrontato il nemico invisibile che sta causando vittime in tutto il mondo.

Tutto è iniziato, come ha raccontato suo figlio Giampiero, con violenti attacchi di vomito, febbre alta e gravi difficoltà respiratorie. Ada viveva in una casa di cura di Biella, in Piemonte e, come tanti altri anziani ospiti di queste strutture, è stato difficile per i familiari vederla e capire al meglio cosa stava accadendo. Il test, tuttavia, ha fugato ogni dubbio: si trattava di Coronavirus.

I medici che l'hanno presa in cura hanno rassicurato tutti che, dopo le iniziali condizioni critiche che ha vissuto, Ada è riuscita a rimettersi in forze, rialzandosi dal letto e mantenendo la sua proverbiale lucidità. Proprio la sua tempra forte e il suo carattere positivo, secondo il figlio Giampiero, hanno permesso alla centenaria di uscire alla grande dalla malattia, regalando al mondo un briciolo di ottimismo in più: proprio ciò che serve in un momento buio come quello che stiamo vivendo.