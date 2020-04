Coronavirus: Campari dona l'alcol per realizzare 15.000 bottiglie di gel destinate agli operatori sanitari

Conosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti alcolici e per gli squisiti aperitivi consumati a suon di week-end ed occasioni di innumerevoli convivialità, la ditta Campari è voluta scendere anch'essa in campo per dare un aiuto ed un sostegno concreto all'emergenza sanitaria causata dall'epidemia da Covid-19. Particolarmente colpita è stata la regione Lombardia e tutto il personale sanitario; per questo Campari ha deciso di utilizzare il suo alcol per produrre gel igienizzante.