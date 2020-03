Wynn, il cane in corsia che a fine giornata conforta medici e infermieri che combattono contro il Covid-19

I sistemi sanitari di tutto il mondo sono messi duramente alla prova a causa della pandemia globale da Covid-19; a pagare il prezzo più alto di questa epidemia senza precedenti sono non soltanto i pazienti più gravi che hanno bisogno di cure specifiche e assistenza, ma anche gli operatori sanitari come medici e infermieri, costretti a turni massacranti per far fonte e combattere questo virus ancora senza vaccino che sta cambiando l'assetto del mondo per sempre. Ad allentare la tensione di medici ed infermieri ci pensa però il tenero Wynn .

In corsia già a sole 8 settimane di vita, Wynn è un tenerissimo Labrador di un anno, che in questo periodo di pandemia globale da Covid-19 e di emergenza sanitaria senza precedenti, sta portando un po di conforto a tutti quei medici ed infermieri che, alla fine di una stressante giornata di lavoro in ospedale, hanno bisogno anche qualche minuto di staccare la mente e rilassarsi. Wynn pensa anche a questo, ed ora ne stanno beneficiando di questo splendido cane da terapia gli operatori sanitari del Rose Medical Center di Denver, negli Usa.

Wynn appartiene a Susan Ryan, un medico di emergenza che lavora proprio lì, e che ha affermato: " Avevo appena finito con un paziente e volevo solo accarezzare un po' Wynn [...] "Quando si sta in compagnia di un cane e lo si accarezza ci si prende un momento di pausa da tutto il resto."

In corsia da quando aveva 8 settimane, Wynn adesso si sta allenando per entrare a far parte di un'organizzazione no-profit che dona assistenza a bambini e veterani; ma nel frattempo, il dolce Labrador da terapia si trova nell'ufficio dell'assistenza sociale, dove è possibile fargli visita per qualche minuto per allentare ogni tipo di stress, in un ambiente rilassato con luci soffuse e musica meditativa.