Coronavirus, i Musei Vaticani offrono tour virtuali: la Cappella Sistina si può ammirare dal divano di casa

Dopo un paio di settimane di quarantena (per qualcuno anche di più!) già ci sembra di aver esaurito qualunque tipo di attività da poter fare a casa. Leggere? Abbiamo sempre una scusa pronta per non farlo, oppure ci addormentiamo. Netflix? Sta già diventando noioso. Avere troppo tempo a disposizione, per qualcuno, è quasi peggio che non averlo. Eppure ci sono talmente tante iniziative che sembra quasi impossibile annoiarsi , anche davanti al computer. Se siete appassionati di arte o se siete semplicemente curiosi, sappiate che i Musei Vaticani hanno aperto le loro porte ai turisti in modo virtuale.

Se non siete mai stati in visita ai Musei Vaticani di Roma, o se volete solo rivivere l'emozione, potete cogliere l'occasione di questa quarantena: i Musei, infatti, hanno messo a disposizione sul loro sito una serie di tour virtuali, tra cui anche quello della Cappella Sistina. Perché, allora, non iniziare proprio dal capolavoro di Michelangelo? Grazie alla navigazione di Google Maps, potrete intervenire con il mouse per decidere dove volete "andare". Un viaggio a 360° nell'Arte che, al momento, in piena epidemia di Coronavirus, non sarebbe possibile. La città del Vaticano, infatti, così come tanti altri luoghi di aggregazione, è completamente deserta e anche Papa Francesco ha cancellato tutte le sue apparizioni almeno fino al 3 aprile 2020.

Nel frattempo, prendetevi il tempo di visitare queste meraviglie. Con l'augurio che la situazione in tutto il mondo possa presto migliorare.