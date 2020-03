Coronavirus: il pastificio Rana aumenta gli stipendi del 25% e dà un bonus babysitter a tutti gli impiegati

È nei momenti più difficili che spesso vengono fuori i lati migliori delle persone, specie se si tratta di gente illuminata e che sa cosa vuol dire mettere in pratica umanità e generosità. Non potremmo descrivere in altre parole quanto ha annunciato il celebre pastificio Giovanni Rana, azienda leader nella produzione alimentare italiana.

La ditta ha sede in Veneto, una delle regioni più colpite dall'emergenza Coronavirus. L'approvvigionamento alimentare, tuttavia, è proprio ciò che, in momenti di emergenza come quello che l'Italia sta vivendo, non deve mai mancare. Ciò significa che, nonostante tutto, i dipendenti delle tante realtà che hanno a che fare col cibo devono continuare a lavorare. Per questo, Rana ha deciso di far sentire la sua vicinanza agli impiegati in un modo tanto umano quanto illuminato.