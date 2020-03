Coronavirus: un farmaco giapponese sembrerebbe più efficace di altri nel trattamento dei sintomi

Sebbene al momento non esistano né vaccini né cure ufficiali specificamente adatte contro il Coronavirus, non manca qualche notizia confortante su farmaci che si sono rivelati più efficaci di altri per trattare o limitare i sintomi del virus che sta contagiando migliaia di persone in tutto il mondo.

Uno fra questi è il Favipiravir, un antinfluenzale su cui sono intervenuti diversi esperti medici cinesi, confermando che i pazienti affetti da Covid-19 trattati con questo farmaco giapponese hanno mostrato miglioramenti più rapidi rispetto a quelli su cui invece non è stato utilizzato.