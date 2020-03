Coronavirus: il tasso di mortalità così alto in Italia potrebbe essere dovuto all'anzianità media della sua popolazione

I decessi per il nuovo coronavirus in Italia sono aumentati negli ultimi giorni, con il paese che ha riportato 463 morti totali per il virus, su 9.172 casi confermati, a partire da lunedì 9 marzo, e i numeri salgono giorno dopo giorno. Ma perché le morti nel paese sono così alte? Al di fuori della Cina continentale, l'Italia ha ora il maggior numero di decessi al mondo per COVID-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus. E il tasso di mortalità del paese dal COVID-19, intorno al 5%, è molto più alto della media globale del 3,4% , secondo l'Organizzazione mondiale della sanità.

Un fattore che influenza il tasso di mortalità del paese potrebbe essere l'età della sua popolazione: l'Italia ha la popolazione più anziana in Europa, con circa il 23% dei residenti di 65 anni o più, secondo quanto riporta il New York Times. L'età media nel paese è 47.3, rispetto al 38.3 negli Stati Uniti, e molte delle morti in Italia sono comprese in un range di età che va in media dagli 80 ai 90 anni, una fascia di popolazione nota per essere più suscettibile alle gravi complicanze di COVID-19.

Il tasso di mortalità complessivo dipenderà sempre dalla demografia di una popolazione, ha affermato Aubree Gordon, professore associato di epidemiologia all'Università del Michigan; secondo l'esperto americano, un problema importante per quanto riguarda l'Italia, potrebbe potrebbe essere il numero di persone in una determinata area che necessitano di cure mediche: avere molte persone gravemente malate in una singola regione potrebbe potenzialmente sopraffare il sistema medico. Gordon ha notato che questo era probabilmente il caso di Wuhan, in Cina, dove è iniziata l'epidemia di coronavirus e che ha visto la maggior parte dei casi COVID-19 in Cina; in seguito, un recente rapporto dell'OMS ha scoperto che il tasso di mortalità era del 5,8% a Wuhan, rispetto allo 0,7% nel resto del paese.