L'acquario chiude a causa del Covid-19: di notte i pinguini vengono lasciati liberi di girovagare nella struttura

I governi di tutto il mondo stanno chiudendo ristoranti, bar e persino acquari per proteggere il pubblico, esortando le persone a rimanere a casa mentre la pandemia di coronavirus continua a crescere. Queste misure rigorose, sebbene del tutto necessarie, sono state senza dubbio motivo di preoccupazione per molti mentre tentano di vivere in questi tempi incerti. Questo è il motivo per cui un acquario ha preso in mano la situazione e ha deciso di filmare i suoi pinguini che vagano e visitano gli altri animali dopo che è stato chiuso temporaneamente al pubblico .

I pinguini, che vivono allo Shedd Aquarium di Chicago, hanno avuto la libertà di girovagare per l'acquario e ammirare alcuni luoghi che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di vedere. Lo Shedd Aquarium è chiuso per due settimane fino al 29 marzo nell'ambito delle misure preventive messe in atto per limitare la diffusione di COVID-19, "nel migliore interesse del benessere generale per la nostra comunità e per l'altro".