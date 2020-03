Coronavirus, a Brescia finiscono le valvole per rianimatori: un team di scienziati le stampa in 3D in poche ore

Quando la tecnologia diventa utile per la quotidianità e per le sofferenze delle persone, e si cala nel mondo reale, fatto di necessità vere e urgenti, ci troviamo sicuramente di fronte a un'ottimo risultato. Proprio come quella che, in un momento di emergenza sanitaria senza precedenti come quello che sta vivendo l'Italia a causa del Coronavirus, è arrivata dall'ospedale di Chiari, in provincia di Brescia.

Qui, da giorni, la situazione sanitaria è davvero delle peggiori: alle migliaia di casi di contagio da Covid-19 che ogni giorno si registrano si aggiungono le inevitabili ricadute sulle strutture e sul sistema sanitario che deve far fronte all'emergenza. Così, quando i medici si sono resi conto che le scorte di valvole per uno strumento di rianimazione stavano finendo, e che non avrebbero potuto averle in tempi brevi, le prospettive sono ulteriormente peggiorate.