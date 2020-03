Questa specie di pappagalli è in grado di calcolare le probabilità proprio come noi umani: lo rivela uno studio

Quando pensiamo al mondo animale, siamo convinti che noi uomini siamo gli unici in grado di fare determinate scelte e azioni, in qualche modo molto più "evolute" rispetto a quelle degli altri. Per molti versi, questo è vero: esseri umani e grandi scimmie sono davvero capaci di fare cose che altri animali non possono fare. Tuttavia, la scienza è in continua evoluzione, e i risultati che ottiene non finiscono mai di stupirci.

Non potremmo pensare altrimenti leggendo i risultati di uno studio compiuto sulle capacità intellettive dei pappagalli. In particolare, questi animali hanno dimostrato agli scienziati di poter comprendere le probabilità e di effettuare scelte in base a esse, valutandole secondo i dati che hanno a disposizione.