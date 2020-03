Coronavirus: lanciata in Cina una raccolta fondi per aiutare l'Italia a fronteggiare la diffusione

La notizia della diffusione del Coronavirus in Italia ha avuto risonanza mondiale: il nostro Paese, nonostante un sistema sanitario di altissimo livello, non è ancora riuscito ad arginare il fenomeno, complice anche la grande capacità di contagio che il COVID-19 sembra presentare.

Un atto di solidarietà per aiutarci in questa impresa è arrivato proprio dalla Cina: come riporta l'agenzia Xinhua, dalla città di Wenzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang, è partita una raccolta fondi destinata all'Italia, che ha lo scopo di supportare le nostre istituzioni nella lotta al coronavirus.