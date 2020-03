Questo papà ha realizzato per le sue figlie una casetta dei giochi così grande da sembrare una villetta abitabile

Il ruolo di un padre per le proprie figlie femmine è importante e prezioso tanto quanto quello per i figli maschi. Se la mamma rappresenta "il nido", il luogo a noi più caro e dove ci sentiamo al sicuro, il papà è senz'altro "il mondo", l'inesplorato, cioè tutto quello che non siamo. Adam Boyd, un papà d'oro, ha voluto davvero regalare il mondo alle sue figlie, costruendo per loro una "casetta dei giochi" da far invidia a tutti noi. Adam ha una propria impresa edile e ha voluto sfruttare la sua conoscenza in questo campo per costruire un mini parco giochi nel cortile della propria casa.

La verità è che questo progetto non è una semplice "casetta dei giochi", ma una casa dalle dimensioni reali...insomma, è una casetta dei giochi gigantesca!