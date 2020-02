Diabete: grazie alle cellule staminali gli scienziati sono riusciti a far guarire i topi in tempi rapidi

Il diabete è una patologia cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo, per la quale le statistiche parlano di una diffusione tendente all'aumento. Negli anni, molti sono stati gli studi e i progressi in campo medico per arrivare a una consapevolezza sempre maggiore su questa malattia, e chi ne è affetto sa bene come conviverci e quali precauzioni adottare per evitare complicazioni.

La ricerca, però, è in continua evoluzione, e gli obiettivi rimangono fissi ad arrivare a un punto in cui una determinata patologia possa definirsi, a tutti gli effetti, curabile. Nel caso del diabete, gli scienziati della School of Medicine della Washington University di St. Louis sono riusciti, tramite un'innovativa terapia a far guarire dei topi. In che modo? Grazie alle cellule staminali.