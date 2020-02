Queste persone hanno scoperto di avere un "sosia" nei posti più improbabili: 23 foto dimostrano le somiglianze

Quale può essere la probabilità di uscire di casa e ritrovarsi faccia a faccia con qualcuno che ci somiglia eccessivamente? Al mondo siamo più di 7 miliardi di persone, eppure ognuno di noi sembra avere un "sosia". Anzi, a dirla tutta, secondo una delle dicerie più comuni sarebbero ben 7 i sosia che ognuno di noi ha in tutto il mondo. Addirittura, si parla di doppelgänger quando si incontra uno sconosciuto che ci somiglia molto, ma con cui non intratteniamo alcun legame di sangue; si tratterebbe, anzi, di un evento piuttosto nefasto, in quanto il nostro "sosia" rappresenterebbe una sorta di "gemello cattivo" pronto ad annunciare cattive notizie. È evidente che qui si sfocia in dicerie e credenze popolari, più che nella scienza, ma è innegabile il fatto che alcune persone condividono con noi molto più di un semplice tratto somatico.