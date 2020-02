Metà Maggiolino, metà camper: questo ibrido è una vettura rarissima che fa venir voglia di partire

24 Febbraio 2020 • di Lorenzo Mattia Nespoli

Chi ama le auto d'epoca sa bene quanto sia meraviglioso possederne una, mantenerla nel migliore dei modi e andarci in giro il più possibile. Quando poi quell'auto è una vera e propria icona intramontabile dell'automobilismo, la passione per essa porta le persone a renderla sempre più speciale, e a riadattarla nei modi più originali. Ed è proprio di uno di questi riadattamenti che vogliamo parlarvi, presentandovi un veicolo dall'aspetto immediatamente riconoscibile, l'auto più longeva mai prodotta. Si tratta proprio del Maggiolino Volkswagen, la vettura che, col suo "muso" e con i suoi "occhi" tondeggianti, ha fatto innamorare milioni di persone in tutto il mondo. Immaginatevi, allora, se diventasse... un camper!

Non è fantasia, ma la realtà: il Maggiolino, forse più di ogni altra auto, si è prestato, durante la sua carriera pluridecennale, a essere trasformato in mille modi diversi. E, tra tutte le varianti in cui è stato presentato, il Beetle (scarafaggio, in italiano) è diventato anche uno strano ma delizioso incrocio tra la vettura e un camper.

Con il frontale del Maggiolino, un "corpo" da camper e un motore anteriore potenziato, questo ibrido è super-originale: un solo sguardo fa venir voglia di partire, sicuri di poter contare su un veicolo con tanto spazio in più rispetto al Maggiolino tradizionale, senza rinunciare al suo aspetto meraviglioso.

Certo: il "Camper Bug" (o "Super Bugger") non è un veicolo capace di ospitare una famiglia numerosa, ma per un viaggio in coppia è più che sufficiente a rendere la vacanza semplicemente memorabile. Al suo interno, infatti, non mancano le strutture e le dotazioni tipiche di un camper, che rendono questo veicolo un ibrido davvero ben riuscito.

Così diverso ma così simile rispetto al Maggiolino, questo specialissimo camper fu creato nel 1975 in California e, da allora, è divenuto una vera rarità per collezionisti. I proprietari dei pochi esemplari in circolazione, infatti, non perdono occasione per metterli in bella mostra durante raduni e show dedicati alle vetture d'epoca. Non ci resta che ammirarlo e sognare, dunque, augurandoci che un giorno potremmo goderci un viaggio a bordo di questa "casetta-scarafaggio" su ruote!