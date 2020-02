La Toscana vieterà il glifosato dal 2021: un regalo importante all'ambiente e alla salute delle persone

Così, in Europa e nel mondo, sono diverse le realtà che stanno pensando di abolirne definitivamente l'utilizzo e la vendita . L'obiettivo è quello di garantire che cibi e acque che assumiamo siano sempre più "puliti" e meno dannosi per piante e insetti. Proprio considerando tutto questo, un'ottima notizia è arrivata dalla regione Toscana che, in Italia, sarà la prima a vietare il glifosato.

Il divieto scatterà nel 2021, e dovrebbe anticipare lo stop previsto per il 2022 da parte dell'Unione Europea. Per prima cosa, in Toscana sarà vietato l'uso del glifosato in un raggio di 200 metri dai pozzi d'acqua potabile, così come in tutte le aree, anche extra-agricole, considerate vicine a luoghi in cui questo pesticida può rappresentare un rischio per la salute.

Si prevede, poi, di incentivare gli agricoltori che utilizzeranno metodi di coltura biologici, proprio allo scopo di aumentare la produzione di frutta e verdura salutari e sostenibili, riconoscibili anche attraverso un apposito marchio creato per rendere riconoscibili i prodotti liberi dal glifosato.

Provvedimenti pratici e tutti volti alla sostenibilità, dunque, che non solo anticipano i tempi, ma si mettono nell'ottica di dare un aiuto concreto a un ambiente sempre più minacciato dalle attività umane e dal suo sfruttamento indiscriminato, di cui poi noi stessi facciamo le spese.