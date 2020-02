In questo santuario i visitatori possono coccolare e farsi le foto con dei bellissimi lupi

Il lupo è uno dei mammiferi più studiati e conosciuti al mondo, che condivide con l'uomo molta della sua storia e fortuna. Il suo parente più vicino è il cane domestico, con cui condivide un progenitore comune. Il lupo è un animale che preferisce vivere tendenzialmente in branco e che non lascia mai indietro i suoi compagni e cuccioli. Nonostante sia stato nel tempo detestato e odiato dagli umani, soprattutto dalle comunità pastorali, rimane un animale poco offensivo nei confronti dell'uomo. L'essere umano, poi, non deve scordare che è grazie anche all'aiuto dei lupi e alla loro tendenza a cooperare con tutti i membri del branco, ad aver fatto sì che i nostri antenati riuscissero a sopravvivere a lungo, grazie alla caccia e alla difesa del territorio. Insomma, si tratta di un animale che per l'uomo ha rappresentato e rappresenta un esempio di altruismo e fedeltà. Se siete appassionati, troverete senz'altro indispensabile recarvi al santuario The Predators of the Heart, ad Anacortes, nello stato di Washington, vicino a Seattle e proprio accanto a Vancouver, oltre il confine canadese. Qui, potrete trascorre un paio d'ore immersi nella natura e a stretto contatto con i lupi del santuario: un'esperienza incredibile!