La dieta mediterranea aiuta l'intestino a produrre batteri "buoni" e contrasta l'invecchiamento: parola della scienza

Quante volte abbiamo sentito parlare della dieta mediterranea e degli enormi benefici che questo modello nutrizionale è in grado di regalare alla nostra salute? Probabilmente molte, e i motivi non sono certo difficili da comprendere. Si tratta di un modo di intendere e portare avanti la dieta basato su alimenti consumati abitualmente nei Paesi del bacino mediterraneo , riconosciuto persino dall' Unesco come bene protetto e patrimonio immateriale dell'umanità.

Si tratta di una ricerca condotta in cinque Paesi diversi e pubblicata sulla rivista Gut . In particolare, secondo quanto scoperto analizzando i partecipanti, la dieta mediterranea potrebbe agire sui batteri intestinali, aiutando il fisico a rallentare l'invecchiamento, e dunque il declino cognitivo e il deterioramento delle funzioni corporee.

Vale a dire che il modello nutrizionale mediterraneo favoriva una migliore composizione batterica di quest'organo , ossia che l'intestino di chi mangiava "mediterraneo" era più forte, più protetto dall'invecchiamento. La salute generale di queste persone, nel complesso, era più solida. Non solo: come conseguenza della dieta, è stato verificato anche un miglioramento delle funzioni cerebrali e una ridotta produzione di sostanze chimiche infiammatorie .

Come si spiega tutto questo? Frutta, verdura, noci, legumi, olio e tutti gli altri alimenti che fanno parte di questa dieta fanno aumentare la fibra alimentare, vitamine C, B6, B9, rame, potassio, ferro e altre sostanze fondamentali per contrastare l'invecchiamento e mantenersi in salute.

Il tutto, a partire proprio dai batteri benefici dell'intestino. Specie in età avanzata, dunque, e salvo particolari intolleranze, allergie o patologie legate all'alimentazione, nutrirsi seguendo la dieta mediterranea può rivelarsi un atto davvero benefico per la nostra salute, fondamentale per assicurarci la possibilità di invecchiare in buona salute.